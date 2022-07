Encontrados os veículos usados por quadrilha durante assalto a banco

O governador Helder Barbalho informou, em seu microblog no twitter, que a polícia já localizou os carros usados pelo bando durante assalto nas primeiras horas da madrugada de ontem, sábado, 30, em Ipixuna do Pará, a 250 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará.

Segundo o governador, um grupo reforçado de agentes das polícias Civil e Militar cercou toda a região da Rodovia Belém-Brasília, diligenciando no sentido de capturar os malfeitores.



Barreiras foram montadas em pontos estratégicos. A ideia é identificar e prender os envolvidos em flagrante delito.

Conforme a polícia, o ataque aconteceu no estilo novo cangaço. Os ladrões chegaram atirando, fizeram reféns um grupo de pessoas que estava numa lanchonete por volta de 1h, explodiram uma agência bancária no centro de Ipixuna, e fugiram trocando tiros com policiais.



Um guarda municipal chegou ser atingido e os reféns foram libertados depois da fuga do bando.

Em Ipixuna, o clima é sombrio na tarde deste domingo, 31. Uma casa ficou danificada em função das explosões no banco e um carro está crivado de balas.



A Polícia só informou que a região está sendo vasculhada e que ninguém foi preso até a tarde de hoje.



Não foi informado quanto os bandidos levaram em dinheiro.



Imagens: Reprodução/Redes Sociais