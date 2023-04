Encontro alimentar

O diretor técnico da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa, Denivaldo Pinheiro, e a chefe de gabinete Ana Patrícia Costa, representaram o presidente Raimundo Santos Júnior no I Encontro de Bancos de Alimentos da Região Nordeste, que se realizou quarta e quinta feira passados, dias 12 e 13, respectivamente, em São Luís (MA). O evento objetiva fortalecer e qualificar a atuação dos Bancos de Alimentos, na promoção do direito humano à alimentação adequada e saudável.