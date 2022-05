Encontro com Dado Dolabella Encontro com Dado Dolabella separação de Wanessa

A notícia que parou o mundo sertanejo na tarde de segunda-feira (2/5) acaba de ganhar mais um capítulo. Após Wanessa Camargo anunciar o fim do casamento com Marcos Buaiz, a coluna descobriu o principal motivo para o fim do casamento, que vai além das crises de pânico vivenciadas pela cantora. Nós apuramos que, recentemente, Wanessa se reencontrou com o ex-namorado Dado Dolabella, com quem viveu um romance conturbado no início dos anos 2000.

O encontro teria acontecido em uma viagem recente de Camargo e algumas amigas a Alto Paraíso de Goiás, mesma cidade em que Dolabella mora. Esta equipe recebeu a informação de que foi um maquiador, amigo de Dado, que fez a ponte entre o ator e a artista. À época da viagem, Buaiz fez uma postagem com os filhos no Espírito Santo, o que aumentou as suspeitas de que o casamento estava bem estremecido.

O relacionamento com Dado, no início dos anos 2000, marcou a geração, que lembra bem das crises que a cantora teve em público, além das brigas flagradas por paparazzi à época. Mas a forma de agir de Dolabella não foi algo que aconteceu somente com a cantora: esse comportamento se repetiu e chegou ao ponto de agressão com duas de suas ex-namoradas, a atriz Luana Piovani e uma prima do ator, Marina Dolabella, com quem se relacionou por alguns meses. Além disso, no início de abril deste ano, ele foi acusado de tentar invadir a casa de sua ex-sogra, mãe de Juliana Wolter, além de agredi-la.

Vale lembrar que à época do namoro de Dado e Wanessa, Zezé Di Camargo, pai da cantora, declarou publicamente que não aprovava a relação e que não gosta de Dolabella

