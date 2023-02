Encontro com pedagogos finaliza preparação da Semed para o ano letivo 2023

Ainda como parte da preparação para o ano letivo 2023 que inicia na segunda-feira, 06, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu, por todo o dia de ontem, quinta-feira, 02, o último encontro formativo/preparativo para os profissionais da educação, voltado, desta vez , para os pedagogos. Cerca de 280 profissionais, lotados na área urbana, região de rios, planalto e cidade, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental II, participam do evento na sede do Sindicato dos Profissionais da Educação de Santarém (Sinprosan), refletindo o tema “Educando com empatia formando para a cidadania”, o mesmo do 1º Encontro de Gestores ocorrido em 13 de janeiro na Ufopa.

O encontro foi dividido em dois momentos. Pela manhã, duas palestras, uma motivacional sob a responsabilidade de Gustavo Andrade e outra, proferida pela advogada Natasha Lazzaretti, voltada para o tema “Ética no serviço público x legislação do Trabalho x ferramentas de controle social”.

“Nosso objetivo é repassar aos colaboradores alguns aspectos jurídicos referentes aos serviço público de uma forma geral, direcionado para a educação, no âmbito da atuação específica dos servidores e, dessa forma, fazer com que eles tenham conhecimento necessário para pautar suas atividades, em conformidade com o que dispõe os princípios gerais da administração pública e as determinações legais, inclusive do âmbito municipal”, informou a palestrante.

À tarde, o segundo momento abordará o estudo de caso “Qual o propósito da educação no atual contexto de grandes transformações da sociedade?” e outras duas palestras: “Aprimoramento em rotinas e práticas pedagógicas”, com a pedagoga Patrícia Freitas e “Aprimoramento em educação socioemocional”, sob a responsabilidade da pedagoga Marcele Almeida.

De acordo com a assessora de Ensino da Semed, Jéssica Ninas, nesse último encontro, às vésperas do início do ano letivo, os pedagogos estão sendo orientados quanto ao processo de acompanhamento dos alunos.

“O pedagogo tem um papel fundamental dentro da escola: ser o elo que liga professores, aluno, família e Secretaria de Educação. Então, esse papel de articulador precisa ser muito bem orientado, precisamos preparar nossos pedagogos tanto para as atividades, quanto para os desafios que, cotidianamente, eles enfrentam no desenvolvimento de seu trabalho. Esse evento é uma forma de acolhida e de preparação para as atividades nesse ano”, destacou Jéssica.

O ano letivo 2023 inicia na segunda-feira, 06, com a aula inaugural na Escola Municipal Boaventura Queiroz, na comunidade de São Braz, região do Eixo Forte. Na oportunidade, o prefeito Nélio Aguiar fará a entrega da reforma e ampliação daquele educandário.

Imagem: Agência Santarém