Encontro de brechós reúne moda e sustentabilidade no Memorial dos Povos

Neste próximo domingo (18), a Fundação Cultural de Belém, realiza mais um evento do Bora Garimpar Belém (BGB), encontro de brechós que valoriza e incentiva o consumo de moda sustentável com geração de renda para mulheres empreendedoras que vivem da moda circular e sustentável no estado do Pará.

O BGB tem o objetivo de promover um espaço e voz para mulheres do ramo da moda circular paraense, e também de estimular o debate sobre consumo consciente. O evento reúne por mês entre 20 a 50 donas de brechós e é realizado em lugares da cidade que tenham relação com a cultura local.

Serviço:

Bloco Bora Garimpar – Encontro de Brechós

Data: Sábado, 18 de fevereiro

Horário: 9h às 14h

Local: Sala Vicente Sales, Memorial dos Povos – Av. Governador José Malcher, 295– Nazaré

Entrada Gratuita

Foto: Reprodução Ag.Belém