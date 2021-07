Encontro do comitê transfusional em Marabá aponta aumento da doação de bolsas de sangue

Em 2020, ano de início de pandemia, de janeiro a junho foram coletadas 3.750; em 2021, no mesmo período, foram coletadas 4.708 bolsas de sangue

O Comitê Transfusional do Hemocentro Regional de Marabá, dentro do planejamento anual do serviço, realizou por meio de live o 31º Encontro do Comitê Transfusional do CHR-MAB, em 30 de junho. O evento tevecomo tema “Segurança do Estoque de Sangue em Tempos de Pandemia – Experiência do Hemocentro Regional de Marabá e da Agência Transfusional de Parauapebas”.

Dentre as questões discutidas, destaque para avaliação pelo Hemocentro de Marabá quanto ao primeiro semestre de 2019 comparado aos primeiros semestres dos anos de pandemia, 2020 e 2021, em relação à doação e coletas obtidas.

De janeiro a junho de 2019, foram coletadas 4.561 bolsas de sangue. Em 2020, ano de início de pandemia, no mesmo período foram coletadas 3.750. Surpreendentemente, este ano, ainda com reflexos da pandemia, o número de bolsas coletadas foi superior de 2019, ano sem pandemia. De janeiro a junho de 2021, foram coletadas 4.708 bolsas de sangue no Hemocentro de Marabá que é responsável pelo atendimento transfusional de toda a região sudeste do Pará.

“Ficou bem destacado que todos os atores que formam a rede de mobilização de doadores cresceram e se fortaleceram com a crise através da criatividade, do maior espírito de solidariedade e altruísmo e envolvimento mais efetivo com a causa da doação voluntária de sangue possibilitado acréscimo das doações, mesmo mediante as dificuldades trazidas pela pandemia”, destacou Regiane Isaias, gestora do Hemocentro de Marabá.

Agência Pará / Por Anna Cristina Campos (HEMOPA)