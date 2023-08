Encontro entre jovens e idosos debate vivências e preservação do lago do Papucu

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Maracanã, e o Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), realizam nesta sexta, 25, à partir das 9h, um encontro entre duas gerações, com a presença dos adolescentes participantes do NUCA e as pessoas de 60+ do SCFV do CRAS Maracanã. O encontro terá como tema “O futuro é ancestral”, onde foi possível analisar o ontem através de quem o viveu, comparar com o hoje e juntos levantar ideias para o amanhã, pois a ancestralidade é mais que uma reflexão, é princípio que rompe barreiras passado de geração em geração.

O CRAS Maracanã levou o tema para a comunidade, com o objetivo de estimular e garantir a participação cidadã dos adolescentes do NUCA nas questões relevantes as suas vidas e da sociedade.

Promovendo a oportunidade necessária para que esses adolescentes tornem-se protagonistas das melhorias e do desenvolvimento do local em que vivem.

A roda de conversa será realizada a beira do lago Papucu, onde os moradores mais antigos relatarão seus modos de vida e características, diferentes das apresentadas atualmente no lago Papucu, bem como, a importância do mesmo, que por muito tempo foi e continua sendo o meio de vida e sustento dessas pessoas, agora porém apresentando muitos problemas relacionados a contaminação do lago devido aos resíduos de esgotos, falta de limpeza, entre outros.

No relato antecipado de um de nossos idosos observou-se a preocupação com a falta de conscientização da nova geração, já que o lago é um bem histórico da comunidade, e atentos a cada palavra os jovens presentes puderam ouvir que nem sempre tudo foi do jeito que está e comprometeram-se em participar ativamente para a melhoria do lago Papucu, concluindo-se assim que ao preservar nossas heranças preserva-se a identidade do nosso povo assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras.

Imagem: Agência Santarém