Encontro inédito em Belém discute empreendedorismo na Amazônia

Um auditório cheio de ideias e projetos para um futuro promissor. Assim foi o 1º dia do Encontro de Empreendedores Cristãos, que reuniu universitários e micro e pequenos empresários de vários segmentos econômicos. A programação inédita no Estado ocorre no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará – FIEPA, em Belém.

Bastante antenada nas discussões, a microempresária Luciene Ribeiro fez várias anotações e pretende aplicar o conhecimento em seus negócios. “Esse encontro nos abre a visão para além do nosso empreendimento. Todas as experiências aqui compartilhadas nos fazem compreender que podemos evoluir e melhorar diariamente o nosso negócio”, garantiu.

Com o tema “Empreendedorismo no Brasil: cenários e desafios”, o painel de abertura do evento reuniu Paulo Oliveira, presidente da Rede Tela Negócios e Missões, entidade que organiza o encontro; Rubens Magno, superintendente do Sebrae Pará; e José Maria Mendonça, vice-presidente da Fiepa.

“Todo o mundo já ouviu falar da Amazônia. Então, é importante que todos que moram e vivem aqui saibam que possuem um potencial para empreender, mas, para isso, tem que pensar global e entender o que o mercado quer e oferecer algo de inovador”, destacou Paulo Oliveira.

Ao longo da programação, o público também acompanhou palestras sobre Negócios para Transformação, Cinema como Campo Missionário, Reputação na Era das Crises e dos Cancelamentos, entre outras. “Em uma pesquisa, foi constatado que 46% das pessoas querem ter o próprio negócio. Então, o grande desafio é estabelecer um planejamento para alcançar os objetivos. O Sebrae tem essa expertise e pode orientar sobre o empreendedorismo”, ressaltou Rubens Magno.

OFICINA

O cofundador do Movimento Elo, Dongley Martins, vai ministrar uma oficina gratuita em Belém, direcionada a pastores e líderes de missões. Com o tema “Como discipular empresários da minha igreja na área de negócios do Reino”, a capacitação faz parte da programação do Encontro de Empreendedores Cristãos, promovido pela Rede Tela Negócios e Missões.

A oficina será realizada nesta sexta-feira, 17, a partir das 16h, no Auditório Albano Franco, da Fiepa, em Belém. Os interessados em participar da oficina devem entrar em contato por meio do WhatsApp: (91) 98452 8934 e garanta sua participação.

HISTÓRICO

O Instituto TELA é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de difundir o ensino sobre educação e mordomia financeira cristã, onde empresários e líderes cristãos organizam e aprovam as metas sugeridas pela rede.

Responsável pela execução de cursos online, mentorias individualizadas e eventos presenciais, a organização começou em 2020, durante a pandemia do coronavírus, e atua em todo o Brasil. Na Amazônia, a entidade chegou há um ano e intensificou o trabalho para formação de empreendedores cristãos. A organização é liderada por representantes de várias denominações.

Serviço

Ainda dá tempo de participar. As inscrições e a programação completa do encontro da Rede de Empreendedores Cristãos estão disponíveis no site www.e-inscricao.com/telanegociosemissoes/redetelabelem

Imagem: Divulgação