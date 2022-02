Encontro marca a criação da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Pará

Acontece amanhã, domingo, 06, a partir das 9h30, na sede campestre do Pará Clube, a importante reunião da Coordenação Geral que fará o lançamento da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará, tendo à frente dos trabalhos o desportista João Luiz Parente, idealizador e coordenador, com assessoramento do Geraldo Coelho, que brilhou defendendo as cores da Tuna Luso-Brasileira, conquistando diversos títulos.

A festa da fundação da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão, ocorrerá no dia 12 deste mês, no Pará Clube, onde serão homenageados Prócion Klautau, Capitão, Amaro Klautau, Pecanga, Petilo, Nelson Maués, Sirotheau, Waldemar, Jopersio entre outros ex-craques do futebol de salão paraense.

INAUGURAÇÃO

Foi inaugurada num dos shoppings da capital paraense, no último dia 29, mais uma loja voltada para produtos esportivos. O evento de inauguração contou com um grande número de pessoas, amigos, familiares e a equipe de futebol dos Honorários FC da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Além disso, teve a presença várias celebridades, com destaque para ex-atleta profissional de futebol Zé Raimundo.

Francisco Salgado informou que a loja conta com vários produtos de vestuários, calçados e acessórios para os todos tipos jogadores de futebol e também para galera fitness.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar