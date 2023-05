Encontro nacional realizado em Belém debate o planejamento urbano no Brasil

A cidade de Belém recebe a partir desta segunda-feira, 22, o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Enanpur). O evento ocorre até a sexta-feira, 26, e reúne pesquisadores, professores, pós-graduandos, graduandos e técnicos envolvidos com a temática do planejamento urbano, regional e dos estudos urbanos, e conta com apoio da Prefeitura de Belém.

Abertura

O XX Enanpur foi aberto no auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Com o tema “Anpur 40 anos: novos tempos, novos desafios em um Brasil diverso”, o encontro reúne pesquisadores do país, além de acadêmicos, para tratar de soluções para o desenvolvimento urbano do Brasil de forma socialmente justa.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da mesa de abertura da Enanpur e destacou o significado do encontro e os desafios. “O Enampur tem um significado muito grande de representar o esforço científico do desenvolvimento urbano. É um espaço de produção. O desafio é pensar no uso do território brasileiro e a função social dele”, afirmou.

Mobilização

A presidenta da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur), entidade responsável pelo encontro, ressaltou a importância da mobilização de todos os envolvidos para a realização do Enanpur.

Toda a programação será realizada no Campus Guamá, da UFPA. Entre os dias 23 e 26 acontecerão mesas-redondas, debates, oficinas e apresentações de trabalhos, com os assuntos todos desenvolvidos na temática do planejamento urbano.

Para o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, falar do território da Amazônia é primordial. “A Amazônia é um outro Brasil, outro território com desafios próprios. Aqui existe uma enorme diversidade territorial e social“.

Enanpur

Realizado a cada dois anos, o Enanpur volta a ser presencial depois de quatro anos, com sua última edição feita na cidade de Natal (RN), no ano de 2019. Belém recebe o encontro pela segunda vez: a primeira foi em 2007.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/Comus