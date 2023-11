Encontro no Curro Velho busca promover inclusão social por meio da arte e da educação

A Fundação Cultural do Pará (FCP), promove o encontro sobre Arte, Educação e Inclusão, na próxima quinta-feira (30) no Núcleo de Oficinas Curro Velho. O evento contará com a participação de servidores da FCP, instituições que trabalham nessa perspectiva e profissionais na área das artes.

A iniciativa tem o objetivo de reunir experiências, informações e aparatos institucionais com propósito de discutir práticas e encaminhamentos para possíveis políticas públicas, além de criar alinhamentos, por meio de diálogos, da troca de experiências e de articulações conjuntas, as práticas que associam: arte, educação e inclusão social no Estado do Pará.

Serviço

Encontro sobre Arte, Educação e Inclusão

Data: 30 de novembro

Horário: das 8h às 12h

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, R. Prof. Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo, Belém

Para se inscrever, clique aqui.

