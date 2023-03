Encontro tem o objetivo de impulsionar empreendedorismo no Pará

Belém vai sediar pela 1ª vez o Encontro de Empreendedores Cristãos, promovido pelo Instituto TELA Negócios e Missões, por meio da Rede de Empreendedores Cristãos. O evento vai reunir palestrantes de vários segmentos econômicos, incluindo CEOs de multinacionais. A programação ocorrerá nos dias 16 e 17 de março, a partir de 8h da manhã, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará – FIEPA.

Em 2022, de acordo com o Ministério da Economia, cerca de 21 mil microempresas fecharam as portas no Pará, representando quase 9% do total de negócios ativos nesse segmento no Estado. Para ajudar a entender esse cenário, a palestra de abertura, intitulada “Empreendedorismo no Brasil: cenários e desafios”, contará com três participantes de peso: Paulo Bengtson, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia; Rubens Magno, superintendente do Sebrae Pará; e Paulo Oliveira, presidente do Instituto Tela Negócios e Missões.

“Com o objetivo de aumentar a rede de relacionamento dos empreendedores e apontar caminhos para quem quer ampliar seus negócios, vamos reunir palestrantes renomados de áreas como comunicação, indústria, economia e gestão, que vão apresentar cases de sucesso e inspirar o público. Em tempos tão desafiadores, estar preparado é determinante vencer as barreiras”, garantiu Paulo Oliveira, presidente do Instituto TELA.

A jornalista e empresária Cleide Pinheiro (Foto) vai palestrar sobre reputação na era das crises e dos cancelamentos. Ela é sócia-diretora da Temple Comunicação, agência paraense com 25 anos de atuação no mercado nacional. “Em duas décadas e meia, aprendemos muito e nos desafiamos diariamente para fortalecer parcerias e gerar novas, entregando valor aos nossos clientes e às pessoas de nossa região. Na palestra, vamos demonstrar como a comunicação com variados públicos pode alavancar os negócios. Mas, para isso, a comunicação precisa ser humana, objetiva e assertiva”, adianta.

O público paraense também terá palestra da CEO do Grupo Giraffas, Patrícia Muniz, que comanda uma rede com mais de 400 unidades por todo o Brasil e comercializa 36 milhões de refeições por ano. A programação contará, ainda, com palestras de Dongley Martins, cofundador do Movimento Elo; Ismael Akiyama, CEO do Grupo Akiyama; Raquel Brasil, mentora de Negócios; Thaís Akiyama, presidente do Instituto Dente de Leão; Marcella Massoti, Massoti, Paes & Micheletto Advogados; entre outros.

HISTÓRICO

O Instituto TELA é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de difundir o ensino sobre educação e mordomia financeira cristã, onde empresários e líderes cristãos organizam e aprovam as metas sugeridas pela rede. Responsável pela execução de cursos online, mentorias individualizadas e eventos presenciais, a organização começou em 2020, durante a pandemia do coronavírus, e atua em todo o Brasil.

Na Amazônia, a entidade chegou há um ano e intensificou o trabalho para formação de empreendedores cristãos. A organização é liderada por representantes de várias denominações.

Serviço

A programação completa do encontro da Rede de Empreendedores Cristãos está disponível no site: https://www.telanegociosemissoes.com.br. As vagas são limitadas.

Imagem: Divulgação