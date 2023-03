Endereço: Justiça busca Robinho onde ex-atleta nunca foi visto

Quatro endereços nos quais Robinho poderia ser encontrado foram entregues pelo Ministério Público Federal (MPF) à Justiça. No entanto, três deles não teriam qualquer sinal do ex-jogador. As informações são do UOL.

Na Itália, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por estupro. Os endereços apontados são todos na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

– O único fidedigno é o do Guarujá, onde Robinho tem uma propriedade em um condomínio fechado de luxo. (…) Nos demais não moram nem o ex-jogador, nem seus parentes ou amigos. Um dos endereços de São Vicente inclusive está incorreto, indicando uma rua que não existe. Em outra rua com nome semelhante, a reportagem não encontrou sinais de Robinho nem ninguém que o tenha visto – reportou o portal, que ouviu vizinhos e pessoas que trabalham perto dos locais citados pelo MPF.

A Justiça procura Robinho para que ele seja oficialmente informado da abertura do processo que pode transferir sua pena para o Brasil.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Paulo Fonseca