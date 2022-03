ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO AMPLIA EM 159% AS IDENTIFICAÇÕES DE FRAUDES E FURTOS DE ENERGIA EM 2021

São Paulo, 21 de março de 2022 – A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, realiza constantemente ações de combate às fraudes e furtos de energia em toda a área de concessão. Em 2021, a distribuidora realizou aproximadamente 360 mil inspeções em sua área de concessão.

Levantamento interno da companhia aponta que com as ações desenvolvidas foi possível identificar 49.224 irregularidades ao longo do ano passado, um aumento de 159% em relação às 19.005 fraudes encontradas em 2020. Com isso, a Enel Distribuição São Paulo conseguiu recuperar 261 GWh de energia, o que representa um crescimento de 184% frente aos 92 GWh de volume de energia recuperado no mesmo período de 2020.

O volume de energia recuperado pela distribuidora em 2021 seria suficiente para abastecer cerca de 145 mil residências por um ano com consumo médio mensal de 150/kWh. Entre os principais fatores que explicam o aumento do número de fraudes identificadas estão mudanças em procedimentos operacionais internos, a ampliação das inspeções e a piora na condição socioeconômica, agravada pelos impactos negativos da pandemia do novo coronavírus.

Maior município da área de concessão da concessionária, São Paulo lidera o ranking de inspeções realizadas em 2021, totalizando 254,9 mil, com 38 mil irregularidades encontradas. A capital é seguida pelas cidades de São Bernardo do Campo (16,2 mil inspeções e 1.161 irregularidades), Santo André (12,5 mil inspeções e 981 irregularidades), Barueri (11,4 mil inspeções e 247 irregularidades), Diadema (9,1 mil inspeções e 655 irregularidades) e Osasco (8 mil inspeções e 1.355 irregularidades).

“A Enel Distribuição São Paulo vem investindo em novas tecnologias para coibir fraudes e furtos. A concessionária conta com software com inteligência artificial capaz de identificar de forma preventiva possíveis manipulações na rede elétrica e nos medidores. Ao combater o furto de energia, a empresa contribui para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos para a população”, afirma o responsável pela área de Operações Comerciais da companhia, Ricardo Martins. Além disso, a companhia investe na blindagem dos medidores para evitar alterações no funcionamento dos equipamentos.

Furto de energia é crime

A distribuidora também realiza constantemente ações de combate ao furto de energia de clientes das classes comerciais, residenciais e industriais em parceria com a Polícia Civil. Em 2021, a empresa realizou 211 operações que resultaram em 114 pessoas detidas em flagrante.

Os dados refletem a retomada gradual das operações, bem como o número de denúncias recebidas via Polícia Civil. Das 211 operações realizadas, 75% estão relacionadas a clientes comerciais e 24% residenciais. Do número total, 29% foram na regional Sul da área de concessão da companhia, 28% na Oeste, 22% na Leste e 21% na Norte.

A concessionária alerta que fraudes e furtos são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a oito anos de detenção. Além disso, a distribuidora também cobra os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu a irregularidade, acrescida de multa, dos fraudadores. Cometem crime tanto as pessoas que executam fisicamente a fraude nas instalações quanto os titulares das contas de energia.

Além de crime, as fraudes e furtos contribuem para tornar a conta de luz mais cara para todos os consumidores. Isso ocorre porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) reconhece nas tarifas uma parte das chamadas “perdas comerciais”, como são denominados tecnicamente os furtos e as fraudes no jargão do setor elétrico.

Outra consequência negativa é a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária. As ligações clandestinas sobrecarregam as redes elétricas, deixando o sistema de distribuição mais suscetível às interrupções no fornecimento de energia. A regularização dos clientes traz cidadania para essa parcela da população e beneficia todos os consumidores com um serviço de melhor qualidade.

Consumidores que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, também estão colocando em risco as suas vidas e da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais.

Combate ao furto de energia

Os consumidores podem ajudar a Enel Distribuição São Paulo no combate às fraudes e furtos pelos canais de atendimento da distribuidora. As denúncias podem ser feitas pelo site https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br/#/areaaberta/dinamico/denuncia-fraude; pelo aplicativo Enel SP, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS (https://apple.co/2VpYh8q) ou Android (http://bit.ly/2VmOsIj), ou pelo 0800 72 72 196. A denúncia pode ser anônima, sem a necessidade de identificação do consumidor.

Sobre a Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Foto: Leonardo Ferraz / O São Gonçalo.

Fonte: inpresspni.