Enem 2021 deve ser aplicado em janeiro de 2022, diz Inep ao CNE

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 só deverá ocorrer em janeiro de 2022, segundo disse o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro, ao Conselho Nacional de Educação (CNE).

Segundo o portal G1, a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, confirmou a informação e disse que problemas orçamentários impedem a aplicação da prova. Uma portaria sobre o assunto deve ser publicada até sexta-feira (14).

O Enem 2020 também foi em janeiro do ano seguinte, devido a atrasos relacionados à pandemia da Covid-19.

Fonte: Pleno News

Por: Thamirys Andrade