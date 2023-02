Enem 2022: notas já estão liberadas para consulta

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) realizou nesta quarta-feira (08) um encontro com representantes do setor produtivo e da Prefeitura de Ipixuna do Pará, na região Nordeste, para tratar da implementação do Programa de Fortalecimento do Segmento Produtivo Local, que inclui estudos para a estruturação de um Distrito Industrial no município.

O encontro é parte das ações previstas no Protocolo de Intenções celebrado entre a Codec e a prefeitura, em janeiro deste ano, para realização de estudos e estruturação de estratégias de atração de investimentos. O objetivo é fomentar novos investimentos e estimular a economia de Ipixuna, por meio da agregação de valor às cadeias produtivas e, em especial, da oferta de emprego, geração de renda, fomento às compras locais e do desenvolvimento das pequenas e médias empresas.

O gerente de Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, apresentou as ações do programa para membros da prefeitura e empresários locais, explicando o que a Codec fará para colaborar com a atração de empreendimentos ao município e melhoria do ambiente de negócios. “Estamos aqui para estabelecer um diálogo com a prefeitura e o setor produtivo, dando um pontapé inicial nesse trabalho, que nós não temos dúvidas de que será exitoso e positivo para Ipixuna. Nossas ações têm como objetivos específicos o levantamento de potencialidades econômicas, o mapeamento das condições de infraestrutura e logística, além de orientar políticas e legislações de estímulo aos investimentos”, detalhou o gerente.

Geração de empregos – “Eu acho importante termos um Distrito Industrial, porque isso vai trazer renda e gerar muitos empregos para Ipixuna, que é uma cidade que tem poucas alternativas de emprego para os nossos jovens. Isso é muito importante”, destacou a empresária do setor comercial Gilda Rocha, que atua no ramo de magazine há 25 anos e preside a Associação Comercial e Empresarial de Ipixuna.

“Hoje, muitos dos nossos jovens precisam sair até para outros estados pra conseguir emprego. O Distrito Industrial vai ser fundamental para gerar emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade, sem dúvida”, afirmou a empresária.

Para Thalita Brito, servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ipixuna do Pará, a parceria com a Codec é fundamental para que o município consiga se estruturar, a começar pelo mapeamento das cadeias produtivas. “A Codec tem um acordo firmado com o município de Ipixuna, e quero agradecer essa parceria em prol do desenvolvimento dessa cidade. Ipixuna tem uma grande capacidade, e a administração pública está fazendo um esforço, junto com a Codec, para o mapeamento de todas as cadeias produtivas para entender todo o nosso potencial. Agradecemos à Codec pela parceria, para que Ipixuna e o nordeste paraense possam crescer e se desenvolver, gerando emprego e renda”, reforçou.

O trabalho conjunto entre Codec e Prefeitura de Ipixuna do Pará para a estruturação de políticas públicas de desenvolvimento econômico tem duração inicial de seis meses.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação