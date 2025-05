Enem 2025: divulgado resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

Quem teve o pedido negado pode recorrer até sexta-feira (16) pela Página do Participante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (12) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os participantes podem conferir o status do pedido por meio da Página do Participante, acessando com o login do Gov.br.

Também foi disponibilizado o resultado das justificativas de ausência para quem faltou ao Enem 2024 e deseja participar da edição de 2025 gratuitamente.

Apesar da aprovação na isenção ou justificativa de ausência, todos os interessados deverão realizar a inscrição no Enem 2025 entre os dias 26 de maio e 6 de junho. O edital com todas as regras ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

Prazo para recurso

Os candidatos que tiveram a isenção ou justificativa negadas podem entrar com recurso até as 23h59 da sexta-feira (16), também pela Página do Participante.

Para recorrer, é necessário enviar documentos que comprovem o direito à isenção, como:

Comprovante de matrícula na 3ª série do ensino médio em escola pública;

Histórico escolar de ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Documento de inscrição no CadÚnico com renda compatível (até 3 salários mínimos por família ou meio salário mínimo por pessoa);

Comprovação de participação no programa Pé-de-Meia.

Para as justificativas de ausência, é preciso apresentar nova documentação com nome completo do participante, devidamente datada e assinada. São aceitos apenas arquivos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB. Documentos autodeclaratórios ou assinados por responsáveis não serão aceitos.

Quem fornecer informações falsas pode ser eliminado do exame e deverá ressarcir os custos à União, além de poder responder criminalmente.

O resultado final dos recursos será divulgado em 22 de maio. Quem tiver o pedido negado em definitivo deverá pagar a taxa de inscrição para participar do Enem 2025.

Sobre o Enem

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como o Sisu, Prouni e Fies. Também é aceito por diversas instituições de ensino superior em Portugal que mantêm convênio com o Inep.