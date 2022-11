Enem: 2,4 milhões de estudantes compareceram ao primeiro dia de prova

O domingo (13) foi marcado pelo primeiro dia de aplicação da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além de fazer uma redação, foram respondidas questões sobre linguagens e ciências sociais.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou que 2.490.880 participantes compareceram no primeiro dia da prova. O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões (impressa e digital).

A abstenção registrada foi de 26,7%, índice maior do que o registrado em 2021, quando 26% dos inscritos para realizar o exame não fizeram o vestibular. O recorde de abstenções foi verificado em 2020: 51,5% faltosos.

O tema da redação deste ano foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, e os estudantes puderam fazer a prova entre 13h (horário de Brasília) e 19h.

Reaplicação a candidatos com Covid

De acordo com o edital do Enem, podem solicitar a reaplicação do exame candidatos diagnosticados com tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19 .

A reaplicação da prova deve ser solicitada na Página do Participante em até cinco dias uteis após o último dia de aplicação das provas (20 de novembro).

Na solicitação, deverá ser anexado documento comprobatório de doença, que deve conter:

– nome completo do participante;

– diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

– assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Cada caso será analisado individualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que futuramente divulgará a data da prova substitutiva.

