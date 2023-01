Enem é aplicado a partir de terça tanto para pessoas privadas de liberdade quanto para quem perdeu o exame

Nesta terça-feira (10) e também na quarta-feira (11), será aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, pra pessoas que perderam o exame em novembro por motivos de doença, e também para pessoas privadas de liberdade (PPL), do sistema prisional e sistema socioeducativo, que têm uma data diferente de aplicação. No estado, 31 socioeducandos, de 10 unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) foram inscritos no exame.

A diretora de Atendimento Socioeducativo da Fasepa explica sobre a importância do acesso à educação dos adolescentes e jovens que estão em processo socioeducativo. “ Nesse cenário, a educação é uma ferramenta primordial para garantir o processo exitoso na socioeducação. Sendo assim, buscamos através da educação, transformar a vida do público que nós assistimos”, pontuou.

Durante o exame, em cada unidade, a equipe será composta por um coordenador pedagógico e um chefe de sala, além dos socioeducadores que farão a segurança durante as provas. Dos 31 inscritos, 28 são treineiros e dois socioeducandos já concluíram o Ensino Médio e farão prova para utilizar como acesso à Universidade.

Foto: Pedreiro Guerreiro / Ag.Pará

Jornalista: Marina Moreira