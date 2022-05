Enem: saiu resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição

Já está disponível, na Página do Participante, o resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressalta que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame.

“Os interessados em fazer o Enem 2022, isentos ou não, devem realizar a inscrição entre os dias 10 e 21 de maio, também pela Página do Participante” https://enem.inep.gov.br/participante/#!/, informa o instituto

Também está disponível na mesma página o resultado da justificativa de ausência na edição anterior do Enem.

Ainda segundo o Inep, o participante precisa apresentar login e senhas únicos cadastrados no portal do Governo Federal (gov.br). Dessa forma, é possível, acompanhar o resultado do recurso para a isenção da taxa de inscrição; e acompanhar o resultado da justificativa de ausência na edição de 2021 – além da inscrição no exame.

“Quem não possui o login único para acesso aos serviços prestados pelo Governo Federal pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. Caso o participante já tenha cadastro, mas não lembre a senha, é possível recuperá-la”, explica o Inep.





Edição: Nira Foster

Fonte: Agência Brasil/Foto: Valter Campanato