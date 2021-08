Energia elétrica amanhece mais cara 9,01% no Pará

A Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL autorizou, na tarde de ontem, sexta-feira, 6, a Equatorial Energia (antiga Celpa), a fazer revisão nas tarifas de energia elétrica dos consumidores no Pará. Serão alcançadas por esta revisão segundo a Agência, 2,77 milhões de unidades consumidoras em 144 municípios do Pará.

Como já aconteceu em anos anteriores, a revisão tarifária para 2021 também foi segmentada. O reajuste médio será de 9,01%, assim distribuído: para os consumidores residenciais – B1, o reajuste médio será de 8,02%; consumidores cativos (baixa tensão), o reajuste médio será de 8,68%, e os grandes consumidores (alta tensão/ Industriais de médio e grande porte) 10,28%. Esta nova revisão tarifária nas contas de energia elétrica dos consumidores paraenses (residenciais e Industriais) entra neste sábado, 7.

Segundo estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, em termos globais, esta é a 23ª revisão tarifária de energia elétrica dos paraenses autorizada pela ANEEL à Equatorial Energia desde a privatização em julho/1998, com as tarifas já plenamente recompostas.

Salienta o Dieese/PA que nos montantes globalizados de reajustes levantados não estão incluídos os aumentos mensais motivados pelo Regime de Bandeiras em vigor desde Janeiro de 2015. O primeiro reajuste de energia elétrica para os consumidores residenciais paraenses, autorizado pela ANEEL, já com a empresa privatizada, ocorreu também de forma parcelada em 1999 (junho/julho/1999), em um total acumulado de 10,60%.

IMPACTOS

Os estudos do Dieese/PA mostram que os impactos no bolso dos consumidores paraenses com os sucessivos aumentos nas contas de energia elétrica desde a privatização da Celpa (hoje Equatorial), são bem maiores do que somente os percentuais autorizados no aniversario das privatizadas ou das revisões tarifárias ocorridas durante este período, tudo porque a elevação das alíquotas de ICMS sobre a energia elétrica em Janeiro/2001, aliado aos reajustes para cobrir os prejuízos da Rede Celpa com o apagão, em Janeiro 2002, e mais os ajustes anuais do Seguro Apagão (até 2005) e, mais recentemente, o Regime de Bandeiras, fizeram e continuam fazendo com que o valor da tarifa de energia elétrica cobrada pela Equatorial Energia no Pará, tivesse um crescimento expressivo e acima da inflação, trazendo ainda mais impactos sobre as contas.

Com isso, a elevação acumulada nas contas de energia para o consumidor residencial paraense, desde a privatização em Julho/1998 até agora (com esta nova revisão tarifária – incluindo os reajustes e reduções oficiais, assim como a elevação da alíquota de ICMS e a questão resultante do apagão, mesmo sem a inclusão dos percentuais resultantes da alta motivada pelo Regime de Bandeiras em vigor desde Jan/2015) alcança 721,00%. A inflação estimada para este mesmo período gira em torno de 307,00%.

Para os grandes consumidores (Alta Tensão – Indústria e Comercio), o reajuste acumulado no mesmo período também é expressivo. Segundo Estudos do Dieese/PA, somente nos últimos 19 anos (incluindo o deste ano), o reajuste médio para o Setor Comercial e Industrial no Pará (Grandes Consumidores) já acumula um total de 514,00%, assim distribuídos: em 2003, reajuste de 29,65 %; em 2004, 11,98%; em 2005, 14,78%; em 2006, 7,20%; em 2007, redução que variou entre 6,56% a 11,10 %; em 2008, reajuste médio de 16,95%; em 2009, 4,24%; em 2010, 10,47%. Em 2011, a ANEEL não autorizou reajuste, mas sim uma prorrogação dos percentuais autorizados em 2010 (10,47%); em 2012, o reajuste chegou a 14,90%; em 2013, 4,36%; em 2014, 36,41%; em 2015, 10,22%; em 2016, 7,38%; em 2017, 11,22%; em 2018, 11,40%; em 2019, 3,81%; em 2020, 2,97% e para este ano de 2021, a revisão tarifária aprovada pela ANEEL aponta para um reajuste médio de 10,28%. O salário mínimo não passa nem perto desses valores abusivos, quando se trata de reajuste.

POPULAÇÃO PREJUDICADA

Com isso, a população deverá sofrer novamente um impacto nas contas residenciais em função da alteração tarifária aprovada pela ANEEL no dia de hoje em 8,09% para os consumidores residenciais – B1 e para os consumidores cativos (baixa tensão) de 8,68%.

Desde Jul/1998 (inicio da privatização da Celpa) até agora, a inflação medida pelo INPC/IBGE está girando em torno de 307,00%. Vale salientar que é justamente a inflação medida por estes índices que é tomada como parâmetro para reajustes dos salários (quando são reajustados).

Como pode ser observado pelas analises acima, as elevações no preço da energia elétrica no Pará, desde a privatização das Centrais Elétricas do Pará – Celpa até agora, estão bem acima da inflação, medida por qualquer índice de preços (ICV/DIEESE, IPCA/IBGE, INPC/IBGE, etc.) e também bem acima dos reajustes salariais obtidos no mesmo período (excetuando o Salário Mínimo).

