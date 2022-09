Energia em Dia premia cliente de Belém com R$ 3 mil em bônus

Até dezembro, promoção da Equatorial Pará distribuirá R$141 mil em prêmios para clientes adimplentes.

Nesta sexta-feira, 30, a Equatorial Pará entregou a Joelson Pinheiro, morador de Belém e um dos ganhadores do 3º sorteio da promoção Energia em Dia, o bônus no valor de R$ 3 mil, que ele poderá usar para pagar as suas contas de energia nos próximos meses. Até o final da campanha, os clientes adimplentes e cadastrados na iniciativa vão concorrer a prêmios que somam R$141 mil.

Além de Joelson, o 3º sorteio do Energia em Dia premiou a cliente Otília de Souza Nascimento, de Mãe do Rio, que foi contemplada com um de R$ 6 mil para compras em supermercado. A empresa reforça que os ganhadores são comunicados formalmente por telefone, e-mail ou outros dados de contato informados no cadastro e não solicita nenhum valor extra e nem manda sms.

O sorteado, que mora na capital paraense e é servidor público, conta como se inscreveu para participar da promoção e como pretende usar o dinheiro, que segundo ele, chegou em uma boa hora para aliviar as dívidas de casa.

“Eu acompanho muito as redes sociais e vi a divulgação da promoção por lá. Como eu tenho o costume de pagar as minhas contas em dia, me cadastrei. Tenho muitas ideias do que fazer com o dinheiro, mas o principal é dividir com a família de alguma forma”, comenta.

Anderson Torres, executivo de Relacionamento com Cliente da Equatorial do Pará, destaca a importância do Energia em Dia para criar mais proximidade com os clientes, oportunizando reconhecimento àqueles que estão com suas contas em dia.

“Bonificamos os clientes adimplentes que contribuem com a receita da empresa. Sabemos do esforço que muitos fazem para pagar corretamente. Além disso, a promoção também é uma forma de incentivo para que outras pessoas também paguem sem atrasos”, pontua.

Como participar?

Para participar do Energia Em Dia, basta estar adimplente com a Equatorial Energia e realizar cadastro no site (https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/). Após isso, o cliente receberá um número da sorte para concorrer à promoção. É possível garantir mais chances de participação ao realizar o pagamento da conta de energia via PIX ou Débito Automático, os clientes desta modalidade participarão de dois sorteios extras.

O Energia em Dia seguirá até dezembro. Os premiados são divulgados em até dez dias úteis após a data do sorteio no site da promoção e nas redes sociais da Equatorial Pará.