Enfermeiro de 25 anos, foi vítima de latrocínio em Ourém e um suspeito é preso

Uma pessoa foi presa na quarta-feira (23) no Pará suspeita de envolvimento na morte de um enfermeiro em Ourém, nordeste do Pará. Antônio Carlos de Farias Filho, de 25 anos, foi vítima de latrocínio. A Polícia Civil investiga o caso para “identificar outros envolvidos”.

Antônio era servidor municipal de Ourém. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias

Ele foi abordado e alvejado na noite de terça-feira (23) no centro da cidade, foi levado ao hospital e morreu nesta quarta-feira (23), segundo o Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

De acordo com o conselho, ele começou a atuar havia poucos dias.

“Carlos Filho, como era chamado por seus amigos e familiares, atuava como enfermeiro da ESF Dom Eliseu a frente do Programa Planifica SUS. Iniciou sua carreira ainda nesse mês de Março, além disso, era Pós-graduando em Terapia Intensiva em uma IES na capital paraense”, disse o conselho em nota.

A polícia informou que apreendeu o carro usado no crime e que segue investigando o caso, sem detalhar as circunstâncias do assassinato e da prisão do suspeito.

Fonte: g1 Pará

Foto: Prefeitura de Ourém/Reprodução