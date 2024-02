Enfrentamento ao trabalho infantojuvenil: ação de abordagem noturna é realizada em pontos estratégicos de Santarém

Com objetivo de orientar e fiscalizar os donos de bares, restaurantes, choperias e a sociedade em geral, a fim de identificar e coibir ações que levam crianças e adolescentes para situação de trabalho infantil, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), iniciou na quinta-feira, 01, ações pela cidade.

O GTI é composto pelas Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), Policiamento Comunitário Escolar, Equipe de Abordagem Social, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Na ação, a equipe visitou a orla de Santarém, no trecho que compreende a Praça Tiradentes até o Boteco do Sorriso; estabelecimentos localizados na Praça Elias Ribeiro Pinto – popularmente conhecida por Praça dos Três dos Patetas – e também nos principais pontos de semáforo como o do Parque da Cidade e Avenida Cuiabá com no trecho com a Avenida Borges Leal.

“Os proprietários receberam muito bem a equipe e ficaram à disposição para nos ajudar. Divulgamos os canais de denúncia e o contato do Conselho Tutelar e vamos continuar com essas ações até junho deste ano”, contou Edinelson Sousa, coordenador da Aepeti.

“A gente trabalha cada vez mais buscando estar em parceria, por isso que existe o GTI, que acompanha e nos ajuda com as orientações, nós precisamos que os empresários dos estabelecimentos e a população nos ajude denunciando, para que possamos dar os encaminhamentos necessários e avançar no enfrentamento ao trabalho infantil em nosso município”, avaliou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

Imagem: Agência Santarém