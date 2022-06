Engarrafamento marca o primeiro dia de interdição da BR-316

Quem decidiu viajar ontem, sábado, 04, pela estrada, e estava desinformado quanto à interdição da pista da Rodovia BR-316 no sentido Interior-Belém, sofreu bastante para chegar ao destino em função do grande engarrafamento formado na pista, sentido cidade-interior, já a partir da divisa entre os municípios de Ananindeua e Marituba.



A interdição ocorre no Km 09 da BR-316, enquanto são realizadas obras de saneamento na pista contrária. Assim, nesse perímetro, uma das pistas, a de saída da capital, fica com mão dupla. Eram caminhões, ônibus, veículos pequenos, motos, cada um tentando a melhor forma de sair o mais rápido possível daquela situação, já que o dia estava com temperatura bastante alta.



O desvio era fiscalizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que não conseguiram impedir alguns abusos de condutores e pequenos acidentes. Até mesmo um carro da reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ chegou a ter o retrovisor arrancado por uma carreta em uma manobra precipitada do carreteiro, fato registrado na tarde de ontem.



A interdição na pista da BR-316 está prevista para durar cerca de dez dias a contar de ontem.

Para completar a situação, muitos motoristas não estavam informados quanto à interdição e ainda caiu forte chuva na região no final da tarde.



A situação só começou a amenizar depois do Km 25, altura do município de Benevides. A previsão é que a situação se complique mais ainda na tarde/noite deste domingo, 05, quando ocorre o retorno de quem deixou a cidade para descanso nos balneários ou em cidades do interior paraense, e também durante a semana, quando é intenso o tráfego de veículos na BR, única entrada e saída de Belém até que seja definitivamente aberta a Avenida João Paulo II, que deverá interligar com a Rodovia PA-150, também conhecida por Alça Viária.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar