Engenheiro é atacado por robô em fábrica da Tesla no Texas

Um engenheiro de software foi atacado por um robô em uma fábrica da Tesla, no Texas, Estados Unidos. O incidente ocorreu em novembro de 2021 e veio à tona agora por meio de um relatório divulgado pela imprensa internacional.

De acordo com o Daily Mail, o funcionário da empresa de Elon Musk programava um software para dois robôs, que estariam desativados. No entanto, um deles ainda estava ativo no momento da programação e cravou as garras de metal nas costas e no braço do homem.

O funcionário teria sido preso pela máquina contra uma superfície. O engenheiro se debatia para se libertar do equipamento, até que outro funcionário apertou um botão de emergência, colocando fim na “luta” entre homem e máquina.

Conforme o documento, os ferimentos sofridos pelo engenheiro foram leves, mas deixaram “um rastro de sangue”, no local.

Após o incidente, o trabalhador foi socorrido, mas não precisou tirar licença do trabalho, conforme o relatório. O homem não teve seu nome divulgado. Não houve registro de outro acidente relacionado com robôs nos relatórios posteriores.

Fonte: Pleno News/Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EFEVISUAL