Engenheiros Agrônomos comemoram a data magna em grande estilo

A diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Pará – AEAPA festejou mais um ano de fundação da entidade e o Dia do Engenheiro Agrônomo. À frente da solenidade, realizada no último sábado, 15, no Clube de Engenharia do Pará, na Avenida Nazaré, centro de Belém, esteve o presidente Antônio Carlos Albério, que recepcionou os presidentes Carlos Xavier e André Tavares, respectivamente, da Faepa e Clube de Engenharia.

O associado Pedro Paulo enalteceu os esforços da diretoria que não deixou passar em branco o “Dia dos Engenheiros”, culminando com a tradicional confraternização entre os associados.

“Realmente, as coisas não andam muito boas para a nossa Associação, principalmente, a nível de finanças, entretanto, a nossa diretoria, com garra e determinacão, conseguiu promover o evento, pois a tarefa não foi nada fácil por falta de recursos. Além disso, perdemos vários associados em função da pandemia que assolou o planeta. entretanto, a importância da data fez a programação acontecer para alegria dos nossos associados que prestigiaram o acontecimento”, disse Pedro Paulo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar