Ennes quer usar vitória do Remo sobre o Vasco como motivação para duelo contra o Confiança

Lateral-direito projeta duelo contra o Dragão nesta terça-feira, dia 17, na Arena Batistão

A vitória do Remo por 2 a 1 sobre o Vasco na última sexta-feira, dia 13, ainda segue rendendo dentro do elenco azulino. O triunfo trouxe mais confiança para o time, que vai em busca de três pontos longe de Belém.

Um dos destaques do duelo contra o cruzmaltino foi o lateral-direito Thiago Ennes, que por pouco não ficou de fora por causa de uma entorse no pé esquerdo. Já pensando nos próximos desafios do Leão dentro da Série B, o jogador cita o confronto contra o time carioca como exemplo.

– Será uma partida muito importante por vir em sequência à vitória sobre o Vasco. Ter derrotado um dos postulantes ao acesso, além de nos ajudar na classificação, nos deu ainda mais moral para esse confronto diante do Confiança. Estamos bastante motivados.

O nome do próximo adversário é justamente o que Ennes demonstra na hora de projetar bons resultados nos próximos jogos. A confiança segue em alta entre os atletas.

– Somamos sete pontos nos últimos quatro jogos, um aproveitamento de 58%, de clube que está no G4. Com todo respeito ao adversário, nosso intuito é aumentar esses números após a partida contra o Confiança. Sabemos que temos capacidade para isso.

Jogadores do Remo contra o Vasco — Foto: Samara Miranda/Ascom Remo

O Remo enfrenta o Confiança nesta terça-feira, a partir das 19h, na Arena Batistão, na capital sergipana, pela última rodada do primeiro turno da Segundona. O Leão está na 13ª posição com 23 pontos, enquanto que o Dragão ocupa a vice-lanterna com 13.