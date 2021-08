Ennes volta a sentir lesão e desfalca o Remo, que pode ter outras baixas contra o Brasil-RS

Lateral-direito ainda não está recuperado de dores no tornozelo esquerdo. Volante e atacante viajam para Pelotas, mas são dúvidas no time titular

O Remo ainda não poderá contar com o lateral-direito Thiago Ennes. A tendência era que o jogador voltasse contra o Brasil de Pelotas nesta sexta-feira, dia 27, mas ele voltou a sentir dor no tornozelo esquerdo e foi vetado pelo Núcleo Azulino de Saúde e Performance.

O técnico Felipe Conceição já não conta com outros cinco atletas entregues ao DM. São os zagueiros Romércio (coxa) e Fredson (pubalgia), o lateral-direito Wellington Silva (coxa) e os meias-atacantes Erick Flores (coxa) e Matheus Oliveira (joelho).

Sem Thiago Ennes e Wellington Silva, Warley deve seguir improvisado na lateral-direita.

Além deles, outros dois seguem como dúvida para o duelo contra o Xavante. O volante Anderson Uchôa e o atacante Victor Andrade ficaram fazendo tratamento no Nasp nesta quinta-feira, mas estão relacionados para partida.

Caso Uchôa e Victor não tenham condições de iniciarem o jogo, Arthur e Renan Gorne devem entrar na onzena. Outras possibilidades são as entradas de Pingo no meio e Lucas Tocantins no ataque. Rafinha também pode surgir no time titular.

A delegação azulina chega a Porto Alegre na noite desta quarta-feira. Na manhã de quinta-feira realiza um treino no CT do Grêmio antes de seguir viagem para Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

A partida entre Remo e Brasil de Pelotas está marcada para às 19h desta sexta-feira, no Estádio Bento Freitas. O ge acompanha o confronto em Tempo Real com vídeos exclusivos.