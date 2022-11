Enquanto a 4ª edição do Amazon Reggae Festival não começa o público pode acompanhar o esquenta do festival

No próximo dia 26 de novembro, acontece a 4ª edição do Amazonas Reggae Festival, o evento trás para capital paraense diversos artistas consagrados do reggae, e para este ano as atrações confirmadas estão; pela primeira vez em Belém atração mundial, Duane Stephenson,e mais de volta as lendas vivas da Jamaica, Cedric Myton e Honey Boy, além da banda nacional Raiz Tribal direto do Maranhão, Reggaetown e Adrianinho Roots.

Para aquecer o festival que acontece no último sábado deste mês, o Raízes Bee vai realizar o esquenta do festival nesta sexta-feira (11), a partir das 19h, o evento que funcionará como uma previa do que virá no festival, revela novidades sobre a 4ª edição do festival.

Uma das atrações do “esquenta” é o DJ e arte-educador paraense Vitor Pedra Roots, conhecido por experimentar sonoridades que vão de Clássicos, New Roots, surf music nacional e até o Reggae de Salão. No line up, consta ainda o cantor e guitarrista Adriano, ex-vocalista da banda Yeman Jah.

Serviço

Esquenta Amazon Reggae Festival

Atração: Show com DJ Vitor Pedra

Data: Sexta,11 de novembro

Horário: 19h

Local: Raízes Beer.End: Av. Tamandaré, 71, entre Breves e Monte Alegre

Foto: Divulgação