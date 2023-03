Enquanto isso…

Dias atrás, a Polícia havia iniciado investigações para apurar ameaças feitas dentro de um estabelecimento escolar da Grande Belém. Picharam os muros com palavras de ameaças de ataques em escolas. Também há poucos dias, no sul do Brasil, uma professora idosa, já aposentada, foi assassinada covardemente dentro da escola por um aluno que entrou armado no estabelecimento escolar, fato que gerou muita revolta na comunidade educacional, além do medo de que casos assim pudessem voltar a se repetir.