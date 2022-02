Enrolado em toalha, Marcius Melhem tentou agarrar atriz

A Revista Piauí pode publicar nesta segunda-feira (14) uma reportagem, barrada pela Justiça desde agosto do ano passado, com desdobramentos das denúncias de assédio contra o ator e ex-diretor da TV Globo Marcius Melhem. A liberação foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na reportagem, uma atriz que não teve o nome divulgado acusou o humorista de tentar agarrá-la e beijá-la à força quando os dois estavam em um flat na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel havia sido alugado pela Globo e funcionava como um escritório para o departamento de humor da emissora.

Segundo a Piauí, Melhem pediu à colega do programa Tá No Ar para tomar banho no quarto em que ela estava, pois em breve ocorreria uma confraternização do elenco no flat. Mesmo estranhando, ela permitiu porque não queria negar um pedido do então chefe. Imaginando quais poderiam ser as intenções de Melhem, a mulher ainda disse que uma outra colega de elenco estaria presente, o que não ocorreu.

Já dentro do quarto, o ator foi ao banheiro para tomar banho. Momentos depois, segundo relato da mulher, Melhem teria “surgido com uma toalha enrolada na cintura e o pênis ereto, marcando o tecido”. A publicação descreveu ainda que ele partiu para cima da colega e tentou beijá-la mesmo enquanto ela resistia às investidas. Vendo que a mulher não iria ceder, o ex-diretor se vestiu e foi participar da festa com o elenco.

CONVERSA DE WHATSAPP

A Piauí também descreveu uma conversa de WhatsApp que Melhem e a vítima teriam tido dias após o episódio. Nas mensagens, Melhem questiona a atriz se o constrangimento com o assédio havia passado, ao que ela responde que não. Prints da conversa foram adicionados aos autos do processo.

DÉCADA DE ASSÉDIO

Esta denúncia engrossa a lista de queixas de assédio moral e sexual contra Marcius Melhem. Segundo o grupo de mulheres que acusa o ator, os ataques ocorreram entre os anos de 2010 e 2019. As vítimas relatam comportamentos inadequados em diversas situações e locais, incluindo os estúdios da TV Globo, o flat onde os redatores trabalhavam e também locais públicos, como o bar Vizinha 123, em Botafogo, onde a atriz Dani Calabresa afirmou ter sido assediada por Melhem.

A assessoria de Marcius Melhem entrou em contato com nossa reportagem e envio um posicionamento do ator e de seus advogados.

“Em mais uma edição completamente parcial, a revista Piauí disse ter tido acesso à investigação que corre em segredo de justiça, mas publica apenas parte do processo, distorce a realidade e omite fatos e provas da defesa de Marcius Melhem. Aos fatos:

A cena do flat da atriz não aconteceu da forma descrita pela Piauí. A revista omite que a atriz seguiu amiga de Marcius por muitos anos após o episódio, convidando seu suposto abusador para seu casamento e para ir à sua casa conhecer sua filha recém-nascida, para citar dois exemplos. A relação só estremeceu 5 anos depois, quando ela não foi convidada para o programa Fora de Hora. A troca de mensagens entre ambos nesse período é a prova de que não houve nada de traumático na relação entre eles, até que ela fosse recrutada.

Quando descreve as brincadeiras que ocorriam no ambiente do humor, algumas em tom sexual, a Piauí não revela o farto material probatório apresentado pela defesa de Marcius Melhem de que as brincadeiras ocorriam dos dois lados. A atriz que o acusa de “exigir um boquete”, por exemplo, foi sua namorada por mais de um ano e ambos trocavam mensagens picantes da intimidade típica de casais. Há farto material comprobatório do namoro, cujo término não foi bem recebido pela atriz conforme dezenas de áudios e mensagens anexados ao processo. Até pouquíssimo tempo antes da denúncia de Dani Calabresa esta atriz ainda estava inconformada de ser apenas amiga. Depois assumiu a frente da vingança.

Nos e-mails internos da TV Globo, a própria Piauí afirma que como resultado do compliance Melhem não foi demitido, mas sim afastado das suas funções de gestor. Em seguida afirma que foi demitido. Uma narrativa errática e confusa.

A Piauí, que tem acesso a todo material que está sob sigilo, estranhamente disse não ter acesso a anexos do email do advogado Helcio Alves Coelho, membro do departamento de Compliance do Grupo Globo, onde estariam as conclusões do compliance.Tivesse a Globo apurado que houve assédio sexual teria feito homenagens a Melhem em sua saída?

A Piauí chega a citar como testemunha de acusação um ator que em depoimento desmentiu a Piauí do começo ao fim.

Esses são apenas alguns exemplos de mais um festival de absurdos da Piaui, que, no papel de assessoria de comunicação da acusação, vai tentar provar que não está errada desde o início. Não dará certo.

Por respeito à Justiça, Melhem não pode expor suas provas nesse momento. Parece que o segredo só vale para Melhem, mas não será para sempre. Quando a Justiça autorizar,a opinião pública irá conhecer toda a verdade, sem versões parciais e distorcidas. E muitos irão se chocar com o que está por trás das acusações na justiça e dos vazamentos fora dela”

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/ TV Globo