Ensaios abertos dos Lambadeiros do Trovão começam neste sábado, 04

Grupo de Percussão ensaia para desfilar no primeiro dia do Circuito Mangueirosa 2023, evento cultural que tem o patrocínio da Equatorial Pará

Começam, neste final de semana, os ensaios abertos do grupo de percussão Lambadeiros do Trovão, que desfila no Circuito Mangueirosa de Carnaval de Rua de Belém. Este ano, os ensaios serão realizados na Usina da Paz do Guamá (Av. Bernardo Sayão, 4783 – Guamá), das 14h às 17 horas, e serão abertos à população. O grupo se apresentará no dia 18 de fevereiro, primeiro dia do Circuito, que conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará) e apoio cultural da Prefeitura de Belém / Fumbel e Secretaria de Cultura do Estado/Governo do Pará.

Criado no final de 2019 pelo músico e produtor musical Félix Robatto, os Lambadeiros do Trovão surgiram a partir de uma oficina básica de percussão realizada durante o projeto “Circular”. A ideia era ensinar um pouco de música a não-músicos admiradores de música paraense.

Com cerca de 30 percussionistas e uma comissão de frente, o grupo desfilou pela primeira vez no Circuito Mangueirosa de 2020 e, após abrir novas vagas, irá comandar o cortejo do bloco Lambateria novamente nesta retomada do Carnaval pós-pandemia.

“Tem muita gente que gosta de música, mas acha que é algo impossível. A ideia desse projeto é desmistificar isso. Música pode e deve ser acessível. Além disso, nosso repertório é uma grande declaração de amor à música paraense, já que fazemos um passeio por grandes clássicos do nosso cancioneiro popular, passeando por diferentes gêneros musicais”, explica Félix Robatto, idealizador e diretor musical do projeto.

O grupo utiliza instrumentos de percussão usados em blocos de rua como tamborins e surdões e o grande diferencial é o curimbinho, um curimbó menor, portátil, que dá uma sonoridade bem paraense. No repertório, estão presentes gêneros musicais da Amazônia como lambada e carimbó, tocados com pegada de bloco de rua.

Em 2023, o grupo ganhou um reforço e ampliou o número de percussionistas para 50 pessoas. Os ensaios abertos dos Lambadeiros do Trovão são realizados aos finais de semana na Usina da Paz do Guamá e podem ser acompanhados pela população.

INSCRIÇÕES – Abriram hoje, 1° de fevereiro, as inscrições para quem deseja participar da comissão de frente do Lambadeiros do Trovão, comandada pela professora de Dança Deise Magalhães. Além de gostar de dançar, a pessoa precisa ter disponibilidade para participar dos ensaios e desfilar no dia 18 de fevereiro, dentro do Bloco Lambateria. A inscrição está disponível no link da bio do Instagram @lambateria.

SOBRE O MANGUEIROSA – Nascido a partir da união de seis produtoras culturais (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa) que atuam no estado, o Circuito Mangueirosa tem o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua de Belém ao desfilar, de forma gratuita e acessível, quatro blocos que fazem um passeio pela diversidade musical do estado. A primeira edição do Circuito foi em 2019, quando mais de 40 mil brincantes desfilaram em quatro dias de folia.

O Circuito foi criado para dar uma opção à população da capital paraense durante o feriado de Carnaval, já que Belém seguia com a tradição do pré-Carnaval e com a saída da população e turistas durante a folia. A ideia é oferecer uma programação aberta para a cidade durante o Carnaval, com a participação de artistas que trazem em seu repertório a música amazônica, estimular o turismo e movimentar a economia na capital neste período, além de resgatar tradições culturais e o Carnaval de Belém para que volte a ser uma atração turística-cultural da agenda da cidade.

Para Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, o evento é uma importante reunião da identidade cultural da região, que se fortalece ainda mais com a realização de uma programação desse porte na cidade.

“A Equatorial Pará acredita no poder transformador da cultura e na valorização da cena local. Prezamos pela democratização do acesso às artes, por isso estamos juntos com o Circuito Mangueirosa para fazermos um Carnaval inesquecível em Belém”, destaca.

O local – O Complexo Turístico Ver-o-Rio é um dos pontos turísticos da capital paraense que oferece um espaço de contemplação da Baía do Guajará (o espaço totaliza uma área de cinco mil metros quadrados). O Ver-o-Rio é muito frequentado por famílias que buscam um espaço de lazer com opções de passeios, diversão e gastronomia bem no centro da cidade. Uma grande janela para o rio.

O acesso ao Complexo Ver- o – Rio é através da Av. Pedro Álvares Cabral, pela rua D. Pedro, no bairro do Umarizal.

SERVIÇO

| O quê: Ensaio aberto do grupo Lambadeiros do Trovão

| Quando: 04, 05, 11 e 12 de fevereiro de 2023 (sábados e domingos)

| Hora: De 14h às 17 horas

| Onde: Usina da Paz Guamá (Av. Bernardo Sayão, 4783 – Guamá – 66075-155 – Belém – PA)

| Entrada: gratuita

| Patrocínio: Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará)

| Apoio cultural: Secretaria de Cultura do Estado / Governo do Pará / Prefeitura de Belém / Fumbel

| Realização: Circuito Mangueirosa

| Produção: Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum Produções, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa. Realização: Circuito Mangueirosa.

