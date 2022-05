Entenda a diferença entre administração de empresas e pública

O curso superior na área de administração é um dos mais populares e buscados em todo o país por diversos alunos. Logo, a concorrência para conseguir entrar em uma instituição de ensino na área de administração pode ser bem acirrada.

No entanto, um ponto que passa muitas vezes despercebido aos olhos do vestibulando é justamente a diferença entre algumas modalidades do curso de administração, visto que a ADM é uma grande área de atuação.

Neste caso, o exemplo mais clássico que pode ilustrar essa relação é o contraste entre os cursos de administração de empresas e administração pública.

Desde a grade curricular entre esses cursos, apesar de possuírem uma base e um núcleo extremamente similar, pode ser diferente até a atuação de cada profissional formado em cada uma dessas modalidades.

Independentemente da modalidade, a administração, como já dito, é um curso extremamente buscado por todo o país, principalmente por trabalhar com conceitos de economia, direito, administração financeira e muitos outros.

Além disso, fazer um TCC de administração pública geralmente tende a ser bem diferente de um TCC pronto de administração de empresas, por exemplo. Todos esses casos ilustram e mostram a grande diferença que há por trás dessas modalidades.

Para compreendermos um pouco mais sobre os contrastes entre a área de administração pública e a área de administração de empresas, vamos ver juntos alguns detalhes sobre esses dois cursos superiores, como:

Grade Curricular Duração do Curso Aplicações Mercado de Trabalho Áreas de Atuação

Outra ferramenta essencial para entender as diferenças entre essas áreas é analisar a produção de projeto de pesquisa em cada um destes cursos em diversas instituições, como artigos científicos, pré-projetos e até temas para TCC de administração em 2022.

O que faz o profissional formado em administração pública?

Para se compreender um pouco das ideias e dos objetivos de cada uma dessas áreas de atuação é necessário entender o que faz o administrador público e o que faz o administrador de empresas. Quais são exatamente as funções de cada um deles?

De acordo com a plataforma Guia da Carreira, especializada em ensino superior e mercado de trabalho, o administrador público é o profissional responsável pela realização da Gestão Pública em algum dos seguintes níveis:

Municipal Estadual Federal

Esse profissional irá atuar em uma grande gama de ambientes do setor público, desde empresas, até ONGs, oferecendo serviços à sociedade e prestando serviço público de maneira geral.

Logo, como exemplo de TCC de administração pronto especificamente na área pública, temos as seguintes possibilidades que nos permitem compreender um pouco mais sobre a atuação do administrador público:

Gestão Pública de Saneamento Básico Gestão Pública do SUS Gestor de Obras de Infraestrutura Nacional Administração Pública e seus Desafios O Gestor Público e o Combate à Corrupção

Quais as atribuições do administrador de empresas?

Agora que vimos um pouco mais sobre o que o administrador público faz e alguns exemplos de TCC técnico e prático na área de administração pública, é hora de analisar um pouco mais sobre o papel do administrador de empresas.

Diferentemente do administrador público, o administrador de empresas é o profissional responsável por comandar diretamente alguns setores empresariais, pertencentes, de forma geral, a uma empresa privada.

Dentro das principais atribuições e atividades as quais o administrador de empresas é responsável por realizar dentro de uma corporação, podemos ressaltar as seguintes:

Controlar o Fluxo de Caixa Administrar o Capital de Giro da Empresa Definir Estratégias Empresariais Estabelecimento de Parcerias Liderar Equipes de Vendas Controle de Qualidade dos Processos Tomar Decisões Futuras

Com isso conseguimos ver que esses dois profissionais, apesar do nome em comum, podem possuir atribuições, funções e áreas de atuação completamente diferentes. Portanto, é extremamente importante ter esses detalhes em mente antes de realizar uma escolha.

O que essas áreas possuem em comum?

Além das diferenças existentes entre as áreas de administração pública e administração de empresas, quais os detalhes que as unem e o que elas têm em comum?

Bem, ambas as áreas possuem um grande repertório disciplinar baseado nas ciências exatas e nas ciências humanas, por meio de disciplinas como finanças, administração financeira, economia, direito e recursos humanos.

Além disso, fazer um bom trabalho de conclusão de curso nessas áreas passa pelos mesmos pontos, desde a experiência no estágio empresarial, até o contato com grupos estudantis, empresas júnior e diversas outras.

Por fim, um bom administrador, independentemente de sua formação, deve ser uma pessoa com grandes níveis de organização e que possui uma boa capacidade de resolver problemas de acordo com a lógica.

Logo, pessoas com um perfil mais voltado para as ciências exatas acabam tendo um perfil mais desejável na hora de realizar esses dois cursos superiores.

