Entenda a sua conta: Saiba como ler um medidor de energia

Aparelhos analógicos e digitais servem para os consumidores acompanharem o consumo em kWh e terem uma estimativa aproximada do quanto podem pagar na próxima fatura.

Uma forma de acompanhar o valor da conta de luz para que ela não extrapole o orçamento é verificar o medidor de energia. Os mais tradicionais são os analógicos e os digitais. Com esta ação, os clientes da Equatorial Pará conseguem ter ideia do quanto gastam em kWh e, a partir disso, podem adquirir hábitos para um consumo mais eficiente.

O medidor analógico é composto por quatro ou cinco círculos que possuem uma série de números, em desenho parecido com o de um relógio. Cada círculo funciona em sentido horário e, também, anti-horário. O valor registrado dependerá da posição dos ponteiros. Se estes estiverem entre dois números, valerá o de menor valor. Já no medidor digital, essa leitura é mais fácil e prática: a quantidade de consumo de kWh aparece diretamente no visor do aparelho.

Vale ressaltar que nestes dois tipos, para se ter o valor do consumo do mês, a pessoa deverá visualizar a medição total indicada no medidor e subtrair a contagem que estava presente no medidor no mês anterior, que é possível de ser consultada na última fatura, já que a contagem dos aparelhos não zera. Após isso, deve-se multiplicar por um número que aparece no medidor ou na fatura de energia, denominado “Constante” e simbolizado pela letra “K”. O resultado deste cálculo deverá ser multiplicado pela tarifa aplicável da Equatorial Pará, que, em fevereiro de 2023, para os consumidores da classe residencial, é de R$0,8789 / kWh, sem os impostos, e assim se chegará ao valor aproximado da fatura de energia, sem os impostos.

Na prática, se um medidor apresenta no primeiro mês de uso o valor de 200 kWh e no segundo mês 450 kWh, logo, no segundo mês o consumo real foi de 250 kWh, já que como o medidor não zera, é necessário fazer a subtração de um mês para o outro. Então, 250 kWh x R$ 0,8789 = R$ 219,72 Este seria o valor da conta no segundo mês, sem impostos.

De acordo com Fábio Fonseca, engenheiro da Equatorial Pará, essa prática ajuda os consumidores de diversas formas, entre elas, ele destaca que, com isso, é possível acompanhar diariamente a evolução do consumo.

“Essa prática pode ajudar o consumidor a ter uma educação financeira, já que, ao verificar esses números, ele consegue calcular o quanto gasta. A Equatorial Pará sempre realiza ações para que todos possam se conscientizar e ter um consumo mais eficiente dentro de suas residências”, comenta.

Vale destacar que, em Belém, alguns medidores de energia começaram a ser instalados diretamente nos postes. No entanto, os clientes da Equatorial Pará continuam a acompanhar os valores a partir de um terminal de leitura que fica na casa do próprio consumidor.

Foto: Divulgação