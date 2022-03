Entenda o que é alopécia, condição da esposa de Will Smith

A cerimônia do Oscar 2022 ficará marcada pela agressão do ator Will Smith contra Chris Rock, que durante a premiação, fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will, que raspou a cabeça por conta da alopécia, uma doença que causa queda de cabelo. A alopecia é uma doença autoimune, ocorre quando as células atacam o próprio organismo. Ela atinge aproximadamente 2% da população mundial.

O humorista comparou Jada com a personagem vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos no filme “Até o limite da honra”. Irritado, o marido subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para seu lugar.

A alopecia é uma condição em que ocorre uma repentina perda de cabelo do couro cabeludo ou outra região do corpo. O cabelo cai em grandes quantidades em determinadas áreas, deixando o couro cabeludo visível. O quadro não é contagioso e não apresenta riscos à saúde, além da perda capilar em si.

Especialistas ressaltam que não há uma forma de prevenir a alopecia por se tratar de uma doença cujas causas são desconhecidas. Mas há algumas orientações para tentar evitar quadro intenso de queda capilar, como reduzir o estresse.

Fonte: Portal do Holanda

Foto: Reprodução/Abc