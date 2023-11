Entidade judaica acusa Dino de usar Bíblia para demonizar Israel

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) criticou, nesta quarta-feira (15), o ministro da Justiça, Flávio Dino, por uma publicação na rede social X, o antigo Twitter, na qual ele compara a retirada dos 32 brasileiros da Faixa de Gaza, em meio à guerra entre Israel e o Hamas, à passagem bíblica do Novo Testamento na qual José e Maria fogem para o Egito com o menino Jesus para escapar do governador romano Herodes.

Segundo a entidade, Dino evocou narrativas bíblicas para demonizar Israel e os judeus ao traçar um paralelo entre Herodes e a operação israelense contra o Hamas. Ao longo dos séculos, uma das formas mais comuns de antissemitismo na Europa cristã era associar os judeus à morte de Jesus na cruz.

A reportagem procurou o Ministério da Justiça, que não se manifestou até a publicação deste texto.

– Que o Brasil seja esse “Egito” bíblico para as crianças que vi descerem a escada do avião ontem à noite. E que os Herodes, todos eles, parem de massacrar as crianças, todas elas – disse Dino nesta terça (14), ao citar o texto de Mateus 2:13, que diz: “um anjo do Senhor apareceu em so­nho a José e disse: ‘Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar’”.

Ainda de acordo com a nota da Conib, num momento tenso como este, com autoridades brasileiras desbaratando planos terroristas em solo brasileiro, Dino deveria estar focado em manter a segurança e a convivência harmônica na sociedade.

– Dino fez o contrário ao postar mensagem que estimula o antissemitismo e o discurso de ódio, como fica comprovado lendo comentários sobre sua própria postagem na rede social X. A Conib volta a pedir ao governo brasileiro equilíbrio e serenidade para que não importemos o trágico conflito do Oriente Médio para o nosso país – assinalou.

Nos últimos dias, a comunidade judaica tem criticado declarações de membros do governo sobre a guerra na Faixa de Gaza, especialmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que igualou Israel ao Hamas nos últimos dias ao qualificar de genocídio a morte de civis palestinos em Gaza.

Nesta terça-feira (14), depois das declarações do presidente, a Conib e outras entidades, como o Instituto Brasil Israel e a ONG StandWithUs Brasil criticaram o presidente.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA:

Mensagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, evoca em rede social narrativas bíblicas para demonizar Israel e os judeus. Num momento tenso como este, com autoridades brasileiras ligadas ao seu próprio ministério desbaratando planos terroristas em solo brasileiro, o ministro Dino deveria estar focado em manter a segurança e a convivência harmônica na sociedade brasileira. Ele fez o contrário ao postar mensagem que estimula o antissemitismo e o discurso de ódio, como fica comprovado lendo comentários sobre sua própria postagem na rede social X. A Conib volta a pedir ao governo brasileiro equilíbrio e serenidade para que não importemos o trágico conflito do Oriente Médio para o nosso país.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Joédson Alves | Agência Brasil | Canal Gov