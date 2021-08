Entrada Gratuita nos Museus de Belém

A Secretaria de Cultura do Pará (Secult) está promovendo a Semana do Patrimônio com o tema “Rios, Florestas e Cidades na Amazonia Paraense – os sentidos do patrimônio” onde objetivo é falar sobre o patrimônio cultural na atualidade.

O evento que teve abertura online as 10h desta terça-feira com a abordagem sobre o processo de tombamentos de paisagens naturais, permanece com sua programação até o dia 21 deste mês de Agosto. Os temas abordados serão a importância da representatividade e diversidade no campo patrimonial, caminhos e poéticas para pensar o patrimônio, paisagens da memória e da história, e percurso comentado.

O evento contara com uma exposição Abaeté – paisagens virtuais, onde será permitido a presença dos visitantes na sala de multimidia no Museu do Círio a partir desta terça-feira. As visitações no período do dia 17 a 21 de agosto serão gratuitas nos horários de 9h ás 17h.

Para participar do percurso comentado que acontece a partir das 09h30 da manhã neste sábado (21) com saída do complexo Feliz Lusitânia até o Memorial da Navegação, no mangal das Garcia, os interessados devem agendar por e-mail: sim.educacao@gmail.com ou através do telefone 4009-8695.

Foto: TripAdivisor