‘Entre Elas’ conclui passagem por Marabá, com programação especial voltada às mulheres

O projeto “Entre Elas por Todo o Pará”, executado pela Fundação ParáPaz, concluiu a passagem pelo município de Marabá, sudeste do Estado, onde participou de uma programação voltada às mulheres em situação de vulnerabilidade social e, também, à vítimas de violência doméstica. A intenção era garantir atendimento integrado a fim de facilitar o acesso aos direitos e ainda contribuir na reconstrução da trajetória de vida das participantes.

A equipe multidisciplinar, formada por advogadas, assistentes sociais e psicólogas, participou da abertura do encontro, na segunda-feira (10), e na terça e quarta-feira (11 e 12), promoveu a “Ação Integrada Mulher em Atenção e Proteção”, na Escola Dr. Inácio Sousa Moita, onde contou com a parceria da Policia Civil para a emissão do documento de identidade; e da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que ofertou a emissão de certidão de nascimento e 2ª via da de óbito, cadastro no programa “Qualifica Pará” e “Primeiro Ofício” e cadastro nacional de artesão.

Dona Francisca Conceição, de 64 anos, participou pela primeira vez de uma roda de conversa onde fosse esclarecido sobre as formas de violência doméstica e violação de direitos da mulher e, também, se surpreendeu com a facilidade que teve ao conseguir o documento de identificação que precisava há muito tempo.

“Foi muito importante pra mim porque saio daqui mais informada e ainda consegui trocar minha identidade. Moro há muitos anos aqui, mas não sou paraense e não tinha o RG e isso me atrapalhava muito. Agora vou ficar mais tranquila”, disse.

Além da roda de conversa, que desenvolve suas atividades a partir dos eixos de “Prevenção” e “Promoção”, houve orientação jurídica, prevenção à saúde, atendimento do Cad Único, curso de empreendedorismo, aulas de zumba e ainda uma pequena amostra de noções de defesa pessoal para mulheres.

Já na quinta-feira (12) houve um ato simbólico na Praça da Liberdade onde a sociedade civil, parceiros e representantes de órgãos de defesa da mulher deram as mãos, representando força e integração, promovendo reflexão sobre a violência de gênero. E na sexta-feira (13), a equipe realizou escuta especializada.

Compromisso– “A metodologia aplicada requer a parceria interinstitucional, agregando os mais diversos atores governamentais com o intuito de fortalecer e levar mais cidadania para as mulheres do Estado do Pará, contribuindo para o seu fortalecimento. É desta forma que a Fundação ParáPaz, enquanto uma das executoras da política de assistência social a nível estadual, busca contribuir para o contínuo empoderamento das mulheres, levando mais cidadania e educação em direitos humanos”, destacou a delegada Claudilene Maia, coordenadora do projeto “Entre Elas”.

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Fonte: Agência Pará/Foto: PARAPAZ