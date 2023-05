“Entre Elas” possibilita qualificação profissional às mulheres no Estado

Aos 64 anos, Maria Trindade de Medeiros se orgulha em receber seu primeiro certificado que comprova que ela é costureira. O tão sonhado curso de corte e costura foi concluído e ela não escondia a felicidade e a satisfação em ter conquistado algo tão importante para si: o reconhecimento profissional.

“Há muito tempo eu sou empreendedora e costuro, mas não tinha certificado e me sentia frustrada por isso. Quando perguntavam se eu era costureira, dizia que era arteira e agora bato no peito e falo: sou costureira!”, comemorou a profissional, que ainda garantiu o curso de ‘Técnica de Confecção de Sacolas em Tecido’”.

A qualificação de Maria Trindade e de mais 38 mulheres foi possível a partir da parceria entre o projeto “Entre Elas”, executado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que promoveu a certificação da primeira turma com a participação de moradoras de bairros da Região Metropolitana de Belém e Distritos, como ressaltou Claudilene Maia, coordenadora do “Entre Elas”.

“O curso é totalmente gratuito e oportunizou mulheres de Ananindeua, Belém, Mosqueiro, Benevides, demonstrando o compromisso do Estado. E grande parte dessas mulheres precisam de oportunidade para alcançar a independência econômica porque estão em situação de vulnerabilidade e/ou passaram por violência doméstica”, explicou.

Ainda segundo a coordenadora, muitas chegaram sem noção nenhuma de corte e costura e após as aulas já estão formando seus núcleos de empreendimento na comunidade com o compromisso de reproduzir o que aprenderam, tornando-as agentes multiplicadores.

Com o certificado em mãos, Maria de Lourdes Lobato expressou toda a sua alegria. “Primeiro que eu estou realizando um sonho de mocidade ainda e como nosso mercado está crescendo cada vez mais, pretendo colocar em prática tudo o que aprendi”, afirmou.

Claudilene também destacou que além de possibilitar a independência econômica, as mulheres acabam trabalhando a saúde mental, pois saem do ambiente habitual e interagem com outras mulheres, conhecendo novas histórias e se fortalecendo, ou seja, “trabalha a inclusão social e a saúde mental”, complementou.

O projeto “Entre Elas” incentiva a profissionalização e o empreendedorismo para criar oportunidades de geração de emprego e renda. A parceria com o Senai terá continuidade e em breve será divulgada a data de inscrição para novas turmas.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Ascom/ParaPAz