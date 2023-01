“Entre Elas” promove ações em Santarém Novo e abre inscrições para cursos

A Fundação ParáPaz, por meio do projeto “Entre Elas”, realiza programação gratuita no município de Santarém Novo, nordeste do Pará, no período de 3 a 7 de janeiro, com cursos de capacitação às mulheres e palestras sobre crimes sexuais. Para se inscrever, é necessário que a participante se dirija até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Av. Francisco Martins de Oliveira, nº 201, e faça o cadastro em um dos cursos disponíveis.

Na terça-feira (03), foi realizado o curso ‘Plástica dos pés’, que ensinou sobre a técnica e procedimentos de tratamento de calosidades, que mesmo com fissuras profundas, são retiradas rapidamente, sem dor e com eficiência.

Nesta quarta-feira (04) será ofertado o de manicure e pedicure, pela manhã de 08h às 14h e de 14h às 17h.

Na quinta-feira (05), de 08h às 12h, a delegada Claudilene Maia, coordenadora do “Entre Elas”, ministra a palestra “Crimes Virtuais e Violação da Intimidade da Mulher – Como se proteger?”.

Na sexta-feira (06), a assistente social Edivone Duarte e a neuropsicopedagoga Kimênia Pereira palestram sobre “Enfrentamento do Abuso Sexual Infantil: Acolhimento Psicossocial”, que alerta e conscientiza a população sobre como procurar ajuda e identificar casos de abuso.

Na sexta-feira (06) e no sábado (07), de 08h às 17h, haverá encaminhamentos à Polícia Civil para emissão de RG.

Compromisso – A programação dá início ao projeto de ampliação do “Entre Elas” no estado, que estenderá seus atendimentos às mulheres em situação de vulnerabilidade com a implantação de um polo fixo em Santarém Novo para execução destes acolhimentos e de novas oportunidades. “Será o primeiro polo intersetorial fora da Região Metropolitana de Belém (RMB)”, ressaltou a coordenadora Claudilene Maia.

Por meio de parceria com a Prefeitura Municipal e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ( Senai), será disponibilizado curso de corte e costura, totalmente gratuito, inclusive com a utilização de materiais e tecidos durante a prática. A carreta móvel com as máquinas passará um período de três meses promovendo a qualificação para até 48 mulheres, durante 160h de aprendizado.

Para participar do curso ofertado pelo Senai, é necessário que as alunas já tenham passado pela roda de conversa do “Entre Elas” e conheça os eixos que o projeto atende. As inscrições iniciaram terça-feira (03) e seguem até sexta-feira (06).

Fonte: Agência Pará/Foto: Luana Ribeiro