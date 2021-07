Entrega de cadeiras de rodas beneficia menina com paralisia em Mocajuba

Iniciativa do Governo do Estado visa garantir a dignidade e o acesso à cidadania em diferentes regiões do Pará

É em uma casa simples, com apenas dois cômodos, onde Marluce do Socorro mora com as duas netas em Mocajuba, um dos municípios do Baixo Tocantins. Ela sustenta a família trabalhando como diarista, quando é chamada por amigos ou conhecidos. Com o pouco dinheiro para comprar comida e pagar as contas de água e energia elétrica, Marluce nunca conseguiu comprar uma cadeira de rodas ortopédica para um das netas, de 2 anos, que tem paralisia.

A cadeira utilizada no transporte da criança, que pesa cerca de 30 quilos, era improvisada, sem qualquer conforto para evitar as dores musculares: “Nós ganhamos essa cadeira em Belém. Veio com um pano, mas estava velho e muito sujo. Tivemos que tirar e jogar fora. Quando a gente sai é muita vergonha, pois todos ficam nos olhando. Mas era o que tínhamos. Era isso ou levar a bebê no colo”, contou Marluce.

Por meio da chamada propaganda “boca a boca”, ainda tradicional entre os 31 mil habitantes de Mocajuba, Marluce soube do Projeto “Cidadania por Todo o Pará”, executado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação ParáPaz, que oferece vários serviços à população.

Ontem (22), o projeto chegou a Mocajuba com assistência à saúde, atividades esportivas e ações de cidadania. A ação concentra no mesmo lugar serviços de diversos órgãos estaduais, garantindo acessibilidade, graças à parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa); Polícia Civil; Defensoria Pública e Fundação ParáPaz.

Dignidade

“Eu vi a ação como uma oportunidade de melhorar de vida. Eu consegui tirar a carteira de identidade dela (a criança), e consegui tirar a minha, também. Agradeço ao governo do Pará por trazer mais dignidade a todos nós”, enfatizou Marluce.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. ParáEla não sabia que o Governo do Estado, por meio dos profissionais que trabalham diretamente nas ações, já havia identificado a necessidade da família de Marluce e de outras 19 que precisavam, em caráter de urgência, de cadeiras de rodas ortopédicas.

Ontem houve a entrega da primeira cadeira, na Escola Municipal Instituto Nossa Senhora, que sedia todas as ações do Projeto “Cidadania por Todo o Pará”.

“É uma alegria muito grande, porque eu não tinha condições de comprar uma cadeira dessas, e nem um carrinho para a minha filha. Eu não tenho marido. Eu recebo apenas uma pensão pequena, que não dá pra muita coisa. Eu pensava muito sobre isso. Algumas noites eu não dormia, imaginando o que podia fazer, ou como fazer. Hoje, como trouxe ela carregada, eu quase desmaio. Eu comecei a suar frio, até porque ela pula muito, fica agitada. Só tenho a agradecer a Deus e ao governador”, declarou Marluce, que ficou muito emocionada.

A equipe da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) levou a tão sonhada cadeira à casa da moradora, percorrendo quase 5 km. Ao chegar ao local, a equipe constatou a diferença entre o equipamento antigo e o novo. Marluce logo fez o primeiro passeio com a neta pela rua em frente a sua casa. O passeio foi tão agradável que, ao final, a menina dormiu tranquila.

“Pra gente é uma grande satisfação poder trazer dignidade para essas pessoas. Vir até aqui e conhecer de perto o impacto que o que nosso trabalho representa é gratificante, ainda mais neste exemplo de persistência. Além da cadeira, estamos dando uma banheira adaptada às necessidades da criança. É um compromisso do Governo do Pará com a população de todo o Estado”, disse a coordenadora estadual de Saúde Bucal, Alessandra Amaral, que participa diretamente das ações.

Serviço: A Fundação ParáPaz prossegue com a oferta de serviços para a população de Mocajuba neste dia 23 de julho, das 8 às 14 h, na Escola Municipal Instituto Nossa Senhora das Graças, na Rua 15 de Novembro, s/n.

Agência Pará / Por Evaldo Júnior (PC)