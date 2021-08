Entrega de Novos Transportes Escolares No Pará

O Governo do Pará junto com a secretaria de estado de educação(seduc) entregou nesta terça-feira 8 ônibus escolares que vão auxiliar no transporte dos estudantes da área rural das cidades de Anapu, Breves, Itupiranga, Mocajuba, Rondon Pará, São Francisco do Pará, Senador José Portifírio e Ulianópolis.

O Governador do Estado Helder Barbalho esteve na entrega dos ônibus escolares e pontuou “Estes transportes chega para melhorar o transporte escolar nos municípios do nosso estado, certamente um dos grandes desafios para garantir o acesso á educação, a qualidade da educação e a comodidade com segurança e acessibilidade para nossos alunos.”

Foto: Perfil Pessoal Do Governador Helder Barbalho