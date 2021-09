Entrega do “Sua Casa” marca programação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Centenas de famílias com Pessoas Com Deficiência (PcD) recebem, nesta terça-feira (21), o carnê do programa habitacional “Sua Casa”. A iniciativa estadual concede até 21 mil reais para construção, reconstrução e reforma de casas de moradores carentes. A ação voltada para PcD marca a programação do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

O “Sua Casa” prioriza pessoas com algum tipo de deficiência. A estimativa da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), gerenciadora do benefício, é de que de 2019 até agosto deste ano, o Programa já alcançou mais de 300 famílias com pessoas com deficiência.

O programa garante a concessão de até 21 mil reais, divididos em dois benefícios com o objetivo de garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e o pagamento da mão de obra contratada para o serviço.

Dona Cristiane Moraes do Santos já foi contemplada pelo “Sua Casa”, a moradora do município de de Cametá, ela reside em uma casa de madeira que tem apenas um cômodo. O espaço é dividido com o marido e com o filho, que é autista.

“Eu quero deixar um quarto pronto para o meu filho. Ele tem 21 anos e não tem um quarto pronto pra ele. Eu ficava triste antes, mas agora já estou alegre. Fui contemplada pelo ‘Sua Casa’ por causa do meu filho, que é especial. Eu quero uma casa bonita e nós vamos viver uma vida melhor nela”, contou a beneficiada.

O presidente da Cohab, Orlando Reis, explica que a iniciativa de hoje mostra o comprometimento em garantir melhorias nos lares de quem mais precisa. “Nós programamos a ação do dia 21 para reforçar com a população carente que o objetivo da Cohab é levar o benefício para as famílias carentes e nós estamos priorizando o público PcD que sempre é contemplado nas nossas entregas”.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa.

À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, há a análise socioeconômica realizada pelo setor de Assistência Social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Serviço:

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214.8533 e (91) 3214.8400.

Critérios do Programa:

Renda familiar de até três salários mínimos.

Não ter outro imóvel.

Ser maior de 18 anos ou emancipado.

Ter família constituída com no mínimo dois integrantes.

Não ter sido beneficiado por outro programa habitacional nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Comprovar que detém a propriedade ou posse do imóvel há mais de cinco anos.

Famílias que já foram beneficiadas em outros programas habitacionais podem ser atendidas, em caráter excepcional, em caso de ocorrência de sinistro, condições mínimas de habitabilidade, vulnerabilidade social e/ou remanejamento.

Por Ronan Frias (COHAB)

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará