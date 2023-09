Entregador de gás cai com moto e carreta no canal da avenida Água Cristal

Um entregador de gás perdeu o controle de sua moto-carreta na Avenida Água Cristal e mergulhou nas águas na manhã desta terça-feira, 26. A vítima, identificado como Valdevino Gonçalves, quebrou as pernas e um dos braços e escapou da morte por verdadeiro milagre, haja vista que poderia ter caído de cabeça.

O local é cheio de lixo, tocos de madeira, pedra, restos de construção que populares jogam no canal. A vítima foi socorrida e levada a um hospital da cidade.

Segundo informações de testemunhas, Valdevino trafegava com a moto-carreta cheia de botijões de gás quando perdeu o controle do veículo e se acabou no canal. As informações preliminares dão conta de que o veículo teve problemas mecânicos.

A moto-carreta pertence à empresa Melogas, do bairro da Marambaia, que faz entrega de gás e água mineral a domicílio.

Ainda segundo informações apuradas pela Polícia, desde cedo, quando Valdevino chegou na empresa para trabalhar, percebeu que a motocicleta estava com problemas. Mesmo assim, seus superiores teriam mandando que ele saísse para as missões de entrega, o que resultou no grave acidente.

