Entregador é agredido após falha no pix do cliente: veja o vídeo

Um entregador por aplicativo ainda nãoidentificado, foi agredido na tarde de ontem, por um cliente, em frente ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, zona centro sul de Manaus, no Amazonas. O motivo: a comida não seria entregue enquanto o pix do cliente não tivesse caído na conta do restaurante.

A agressão ao trabalhador foi gravada por uma mulher que acompanhava toda a conversa. Ela pede que o cliente pare com as agressões, mas é ignorada.

De acordo com as imagens, o entregador informou ao cliente que o pix do pagamento não havia caído na conta do estabelecimento e pediu para ele verificar. O motoboy ainda diz que já estava há mais de 20 minutos esperando a confirmação do pagamento. Nesse momento, o cliente joga o entregador no chão, faz ameaças, abre a bolsa de entrega e retira uma sacola.

Segundo informações do Portal D24AM, o cliente estaria no hospital para acompanhar uma mulher gestante. Depois das agressões, um grupo de entregadores foi até o local e cercou o agressor, pedindo explicações. A polícia foi acionada para os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação