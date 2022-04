Entregador morre na tarde desta segunda-feira (18) na Av. João Paulo II

Na tarde desta segunda-feira (18), um entregador de comida Matheus Costa Fernandes da Silva, de 22 anos, morreu após perder o controle da motocicleta em que pilotava na avenida João Paulo II, no bairro da Guanabara, em Belém.

Não se sabe ainda as causas do acidente. A Polícia Militar está no local para fazer a averiguação dos fatos e aguardando a Polícia Científica do Pará (PCP), para que seja feita a remoção do corpo no local do acidente e sejam feitos os procedimentos devidos. Matéria em atualização.

Redação: Paola Queiroz

Imagem: Filipe Bispo/O liberal