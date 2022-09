Entregador reage a assalto, toma arma e atira contra ladrão

Na noite desta quinta-feira (22), um entregador sofreu uma tentativa de assalto. Ele foi abordado por dois homens, em Salvador (BA). As informações são do G1.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador se preparava para deixar o local quando dois homens se aproximaram. Eles entraram em luta corporal e o entregador conseguiu tomar a arma de um dos bandidos.

O

trabalhador atirou contra um ladrão, mas não conseguiu impedir que sua moto fosse levada. Ninguém ficou ferido.

Moradores do Bairro Costa Azul se assustaram com o caso. A Polícia Militar foi acionada. O entregador entregou a arma do bandido aos agentes.

O crime foi registrado em uma delegacia. Até o momento, não há informações de que os criminosos tenham sido presos.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Bahia