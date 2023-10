Entroncamento tem ação de vacinação de 30 mil cães e gatos

Um total de 35 mil pets receberam a vacina contra a raiva ontem, sábado, 21, durante a terceira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos 2023. A ação é realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ).

A megaoperação no combate e prevenção à raiva foi realizadam 40 pontos estratégicos do Distrito Administrativo do Entroncamento, com raio de ação nos bairros da Marambaia, Souza, Curió-Utinga, Castanheira, Águas Lindas e Val-de-Cans.

“A campanha ajuda bastante, porque muitas vezes não temos dinheiro para comprar as vacinas e nem levar nossos animais para consultas particulares”, frisou a autônoma Ivanete Farias, 29 anos.

Ivanete foi ao posto localizado no bairro Curió-Utinga levar o gato da família para atualizar o calendário vacinal, juntamente com o relojoeiro Jorge Farias, 43 anos, acompanhado do cão de estimação, para aplicação do imunizante. “Temos seis gatos, dois cachorros e uma preocupação enorme com eles, por isso estamos aqui na prevenção contra as doenças. Serviço bom e a Prefeitura de Belém está de parabéns”, elogiou.

COMPROMETIMENTO

Para o médico veterinário Júlio Carneiro, responsável técnico do Centro de Controle de Zoonoses (CZZ), há comprometimento da gestão municipal. “Esta ação proativa promove o bem-estar da população e impacta positivamente na saúde pública. A raiva é uma doença não erradicada e ainda registra casos de norte a sul do Brasil”, observou.

Ação positiva também para a autônoma Maria Oliveira, 60 anos, que levou o pet Bradock, de 1 ano e meio, ao posto de saúde localizado no Curió-Utinga. “Fiquei sabendo pela vizinhança que seria hoje a campanha de vacinação aqui no bairro. É importante a aplicação da vacina para a saúde dele e não prejudicar ninguém, pois o Bradock é bem brabinho. O serviço está muito bom. Gostei”, avaliou.

Imagem: Agência Belém