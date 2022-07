Entrou em vigor decreto que reduz ICMS para gasolina, álcool, energia elétrica no Pará

Após a edição extra do Diário Oficial, publicada na segunda-feira (4) pelo Governo do Pará, já está em vigor o decreto que reduz as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para gasolina, álcool, energia elétrica e prestações de serviço de comunicação no estado.

O governo do Pará anunciou a mudança no último no último sábado (2), pelas redes sociais. De acordo com o decreto estadual, o ICMS foi reduzido de 30% para 17% nas prestações de serviço de comunicação; de 28% para 17% nas operações com gasolina; e de 25% para 17% nas operações com álcool e energia elétrica.

Com isso, os valores desses serviços essenciais para a população paraense devem cair e ter impactos positivos na economia do Pará.

Fonte: g1 Pará